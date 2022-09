Salento: arrestati ad Otranto dieci “colletti bianchi” tra cui l’ex sindaco Cariddi per reati contro la P.A.

(PRIMAPRESS) - OTRANTO - Dieci arresti di "colletti bianchi" nel Salento. Tra gli arrestati anche l'ex sindaco. I Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno notificato i provvedimenti restrittivi a carico di amministratori e imprenditori ad Otranto, in Salento. Le 10 persone coinvolte (2 in carcere e 8 ai domiciliari), tra cui l'ex sindaco Pierpaolo Cariddi,già sospeso dalle sue funzioni ad agosto.Sono loro contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti contro la Pubblica Amministrazione, corruzione elettorale, frode, truffa ai danni dello Stato e della Comunità Ue. - (PRIMAPRESS)