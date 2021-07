Roma: per i rifiuti della capitale arrivano i nuovi cassonetti previsti dall'UE. Colorazione diversa per la differenziata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella capitale parte il piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali in applicazione della normativa europea che impone una diversa colorazione ai contenitori della Raccolta Differenziata per facilitare la raccolta differenziata. I nuovi colori saranno quindi: giallo per plastica e metalli, blu per la carta. Resterà la stessa colorazione, invece, per gli scarti alimentari e organici (nel contenitore marrone), per il vetro (nel contenitore verde) e per l’indifferenziato (nel contenitore grigio). “Con questa iniziativa, nel giro di due anni, toglieremo dalla strada i vecchi contenitori stradali per la raccolta differenziata, per averne 41mila nuovi in tutti i Municipi di Roma- ha detto la sindaca Virginia Raggi - Il risanamento di Ama consente di procedere con nuovi investimenti: dopo aver messo a posto i conti siamo già partiti con gare e assunzioni. Questo è un progetto pensato prima di tutto per fornire un servizio aggiornato ed efficiente ai cittadini e, contemporaneamente, per venire incontro alle più moderne tecnologie di raccolta. Una colorazione unica per tutto il territorio europeo". - (PRIMAPRESS)