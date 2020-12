Roma: nasce l'Accademia Nazionale di Ginnastica Ritmica. Siglato oggi accordo tra la Giunta Raggi e Fgi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siglato questa mattina in Campidoglio, l’accordo tra la Giunta Raggi e la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) che darà il via alla creazione di un polo d’eccellenza con la realizzazione dell’Accademia Nazionale di Ginastica Ritmica. L’iniziativa è stata possibile grazie alla legge 241/90 che consente alle amministrazioni pubbliche la riqualificazione di impianti sportivi al fine di favorire il miglioramento di opportunità e crescita della comunità locale. Ad entrare nel progetto è l’impianto sportivo di via Giacomo Brogi a Roma. - (PRIMAPRESS)