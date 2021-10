Roberto Gualtieri si insedia al Campidoglio ma è già battaglia del Codacons sulle strisce blu

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'insediamento oggi 21 ottobre del neo-sindaco Roberto Gualtieri (PD) in Campidoglio è avvenuto con il passaggio delle consegne della sindaca uscente Virginia Raggi. Alle ore 12.05 Il neo primo cittadino Roberto Gualtieri ha riferito della sua soddisfazione e dell'incontro tenuto in privato con Raggi: «Sono onorato finalmente di assumere questo ruolo cui dedicherò tutto mio il impegno e la mia passione. Con Raggi abbiamo parlato dei dossier più importanti e ora inizierà per me il lavoro". Nel prendere la parola Virgina Raggi ha rivolto gli auguri a Gualtieri e sottolineato la bellezza e la complessità di sedere sulla poltrona di primo cittadino. "E' un'espienza piena - ha detto Raggi - e consegno con grande senso delle istituzioni la città nelle mani del nuovo sindaco". Tra gli impegni prioritari annunciati da Gualtieri ci sarebbe anche una revisione dell'organizzazione dei parcheggi parlando di una riduzione di parcheggi gratuiti a favore di nuove strisce blu, una posizione che ha spinto il Codacons già ha preannunciare battaglia come era accaduto nel 2014. L'associazione dei consumatori chiede che solo dopo un piano di miglioramento dei trasporti urbani potranno intervenire altri fattori che peseranno sulle tasche dei cittadini. - (PRIMAPRESS)