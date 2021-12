Ricoveri pediatrici da Covid: il 96% dei bambini con il virus non è vaccinato

(PRIMAPRESS) - ROMA - I ricoveri da Covid dei bambini crescono del 96% con una percentuale di ricoveri pediatrici raddoppiati. I bambini colpiti sono tutti non vaccinati e la metà di loro ha anche i genitori senza vaccino. Emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso. Nei reparti ordinari i pazienti Covid non vaccinati sono il 53%, con +16,7% in una settimana, a fronte del -2% tra i vaccinati. Età media dei vaccinati,73 anni,10 in più dei non vaccinati. Altre patologie per 73% dei vaccinati,mentre il 50% dei non vaccinati è in ospedale senza altre patologie oltre al Covid. - (PRIMAPRESS)