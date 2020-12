Recovery Fund: il testo a sorpresa della presidenza tedesca che potrebbe rimuovere il veto di Polonia e Ungheria

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ore concitate quelle che precedono l’apertura del Consiglio Europeo di domani con l’ombra del veto di Ungheria e Polonia sulla “Stato di diritto” ma ci sarebbe una svolta decisiva. La presidenza tedesca del Consiglio Ue ha messo sul tavolo un testo" che interpreta giuridicamente "il meccanismo di tutela dello stato di diritto e che determinerebbe la sospensione della procedura" contro i Paesi accusati di non rispettare l'indipendenza della magistratura "finché la Corte europea di giustizia non si pronuncia". Secondo fonti diplomatiche è la posizione emersa nel corso della riunione tra gli ambasciatori Ue per superare il veto dei due paesi che blocca l'intero bilancio Ue e il Recovery Fund. - (PRIMAPRESS)