Rapine di lusso a Venezia, arrestata una banda estone con un mandato europeo

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Otto arresti a Venezia per una tentata rapina a una gioielleria in Piazza San Marco del 17 marzo 2017. Al termine dell'indagine, i Carabinieri, insieme ai colleghi della polizia francese, austriaca, estone e finlandese, hanno arrestato gli appartenenti a una banda estone specializzata in assalti a gioiellerie di lusso in Europa con un bottino complessivo stimato in oltre un milione di euro. Gli otto arresti sono stati eseguiti in Austria, Estonia e Finlandia, di cui 5 su mandato d'arresto europeo. - (PRIMAPRESS)