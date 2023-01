Qatargate: la Corte d’Appello di Brescia dice sì alla consegna di Silvia Panzeri alla magistratura belga

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Per Silvia Panzeri, figlia dell'ex eurodeputato, entrambi coinvolti nel Qatargate, è arrivato il sì per la carcerazione in Belgio da parte dei giudici della Corte d'Appello di Brescia. I magistrati hanno deciso di consegnare l'imputata al tribunale belga nel giudizio avviato nei confronti di Panzeri (del gruppo Socialisti e democratici, ex Pd) arrestato a Bruxelles per corruzione e riciclaggio nel Qatargate. Silvia Panzeri e la madre Maria Colleoni sono ai domiciliari in Italia, accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione,riciclaggio. Per Colleoni era già stata autorizzata la consegna al Belgio. - (PRIMAPRESS)