Ponte Morandi: il Gip di Genova ha disposto 6 arresti per i vertici di Autostrade per l'Italia. Ai domicilari anche l'Ad Castellucci

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il Gip di Genova ha disposto 6 misure cautelari nei confronti di ex vertici e di attuali manager di Autostrade per l' Italia, nell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Si tratta di 3 arresti domiciliari e 3 misure interdittive, eseguite dalla Guardia di Finanza. Le accuse sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.I manager sarebbero stati consapevoli di difetti delle barriere fonoassorbenti e non avrebbero proceduto a lavori adeguati. Ai domiciliari l'ex Ad di Aspi Castellucci. - (PRIMAPRESS)