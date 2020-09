Palermo: il meteo rallenta le operazioni di trasbordo dei 353 migranti dalla Sea Watch alla nave quarantena "Allegra"

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Le condizioni meteo hanno ritardato le operazioni di trasbordo di 353 migranti dalla nave dell’Ong tedesca Sea Watch alla nave “Allegra” impiegata con bando del ministero dell’Interno, ad operare come unità di quarantena per i migranti.

Le operazioni stanno avvenendo in rada al porto di Palermo, sotto la vigilanza di una unità della Guardia Costiera. A bordo della nave 'Allegra' ci sono già i migranti arrivati questa notte da Porto Empedocle. - (PRIMAPRESS)