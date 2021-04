Open Arms: oggi il Gup di Palermo decide sul rinvio a giudizio di Salvini per "sequestro di persona"

(PRIMAPRESS) - PALERMO - "Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l'Italia nel rispetto dealla legge", ha scritto su Twitter Matteo Salvini, che oggi partecipa a Palermo all'udienza preliminare sul caso Open Arms in cui è accusato di "sequestro di persona". Oggi il gup, dopo aver ascoltato la difesa, deciderà se rinviare a giudizio Salvini per il blocco allo sbarco dei migranti salvati in mare dalla Ong spagnola nell'agosto del 2019. - (PRIMAPRESS)