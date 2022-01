No-vax, tensioni a Roma per gli scontri tra polizia e manifestanti. Provocazione di Montagnier a Milano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti al sit-in No-Vax e no Green pass di piazza San Giovanni, a Roma. Un gruppo di manifestanti ha tentato di far partire un corteo e si è diretto verso i blindati della polizia che sono arretrati. Dal palco è arrivato l'invito a desistere,a "non farsi strumentalizzare". A Milano,in piazza anche il Nobel Montagnier."Saranno i non vaccinati a salvare l'umanità", ha detto. Semideserta la piazza a Napoli,un centinaio al sit- in a Trieste, un migliaio a Trento. - (PRIMAPRESS)