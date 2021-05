Nimes, Francia: è caccia all’uomo che ha ucciso 2 persone. Diffuso l’identikit

(PRIMAPRESS) - NIMES (FRANCIA) - Oltre 300 gendarmi alla ricerca,nel sud della Francia, di un uomo di 29 anni ritenuto colpevole dell'uccisione di 2 persone. Il sospetto avrebbe ucciso il suo capo e un collega in una segheria di Plantiers: avrebbe sparato loro alla testa. La causa sarebbe stato un conflitto sull'orario di lavoro. L'uomo ("tipo europeo, 1,70 di altezza, mimetica verde")è fuggito a piedi,forse in possesso di un fucile di precisione e di una pistola. Cani ed elicotteri impegnati nelle ricerche nell'area di Gard, non lontano da Nimes e Avignone. - (PRIMAPRESS)