Napoli: catena di solidarietà per il riders picchiato e derubato del suo motorino. Catalfo: "Fare luce sull'episodio"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il caso del rider derubato del suo motorino mentre faceva le consegne a domicilio nel quartiere Capodichino a Napoli, finisce sul tavolo della ministra del Lavoro Catalfo che chiede di fare luce sull’episodio.

Gianni, il rider 52enne ieri sera era stato bloccato ed accerchiato da 5 uomini che lo hanno picchiato per poi fuggire con il motorino del malcapitato. Una raccolta fondi, con in testa anche il difensore della Lazio Mohamed Fares, ha già consentito di superare ampiamente la spesa del motorino ma all’apprezzabile catena di solidarietà ora si deve aggiungere la capacità delle forze dell’ordine di rintracciare i 5 rapinatori per assicurarli alla giustizia. - (PRIMAPRESS)