Morto di cancro Virgil Abloh (41), il primo stilista nero entrato nel gotha della moda di Louis Vuitton

Per molti è un nome sconosciuto ma per i fashion addict era il guru della moda uomo di Louis Vuitton ma anche un esempio di immigrazione di successo. Virgil Abloh, lo stilista e direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton: è stato stroncato da un cancro all'età di 41 anni. Abloh, originario del Ghana, era diventato giovannissimo braccio destro di Kanie West diventando, così, il primo grande stilista nero, impegnato nell'affermazione delle culture afroamericane, lo stilista era approdato nel 2018 in una delle posizioni più invidiate della moda, nell'etichetta di punta di LVMH. Re dello streetwear di lusso, si era affermato in pochi anni come uno dei designer più cool tra un pubblico di millennial iper-connessi.

Il presidente del gruppo Bernard Arnault si è detto "sconvolto". "Siamo tutti sconvolti da questa terribile notizia. Virgil non era solo un designer geniale, un visionario, ma anche un uomo con un'anima bellissima e una grande saggezza".

Per più di due anni, Virgil ha combattuto valorosamente una forma di cancro rara e aggressiva, l'angiosarcoma cardiaco. Ha scelto di condurre la sua battaglia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a molte cure difficili, mentre guidava diverse importanti istituzioni che si occupano di moda, arte e cultura.