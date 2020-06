Mondo di Mezzo: scarcerati Buzzi e Gramazio ma con obbligo di non lasciare il Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare altri due protagonisti dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Su provvedimento dell'Appello di Roma, lasciano i domiciliari il re delle coop romane Salvatore Buzzi e Luca Gramazio. La Corte ha vietato a entrambi l'espatrio e ha disposto per Buzzi l'obbligo di dimora nel territorio capitolino. Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame aveva disposto la scarcerazione di Massimo Carminati, sempre per decorrenza dei termini di custodia cautelare. - (PRIMAPRESS)