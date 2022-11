Mobilità sostenibile: a Torino sbarca una nuova flotta di 1000 e-bike di Zig Zag Sharing

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il capoluogo piemontese spinge sulla mobilità leggera sostenibile e in città arriva il nuovo servizio offerto da Zig Zag Sharing, tra le aziende leader impegnate nei servizi di scooter sharing in Italia. È appena stata resa disponibile una nuova flotta di 1000 biciclette elettriche e raddoppiando il numero di scooter gas-free già presenti nel capoluogo offrendo ai cittadini più di 1.400 veicoli in sharing totalmente sostenibili. Questi ultimi rimarranno gialli, inconfondibile colore del brand, mentre le e-bike avranno una nuance gialla e verde, nata dalla partnership con Go Sharing - nota società olandese di micro-mobilità elettrica. - (PRIMAPRESS)