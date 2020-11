Milano: un uomo investito dal convoglio in arrivo alla metro "Duomo" è stato estratto vivo dai soccorritori del 118

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una persona è stata investita da un convoglio della metro alla fermata Duomo. E' accaduto questa mattina intorno alle 6.40. Sul posto la Polizia locale, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti a estrarre viva la persona investita, un uomo che avrebbe tentato di suicidarsi. E' in ospedale, non è in pericolo di vita. Il servizio della metropolitana è rimasto sospeso per poi riprendere dopo i soccorsi. - (PRIMAPRESS)