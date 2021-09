Migranti: a Lampedusa maxi sbarco con 500 persone su un peschereccio in ferro proveniente dalla Libia. Attesa la nave quarantena Aurelia

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Migranti, arrivati in 500 a Lampedusa con un maxi sbarco nell'isola. Sono approdati con un vecchio peschereccio in ferro. L'imbarcazione era stata avvistata a 4 miglia dalla costa dalle motovedette della GdF,che l'hanno scortata in porto Tra i migranti -provenienti da Marocco, Siria, Bangladesh ed Egitto - anche molte donne e bambini. Nel pomeriggio si erano registrati altri 5 sbarchi sull'isola per un totale di 119 persone.Il peschereccio carico di migranti sarebbe partito dalle coste della Libia. In arrivo stamane la nave quarantena Aurelia. - (PRIMAPRESS)