Meteo: piogge e maltempo negli ultimi giorni di agosto. Allerta gialla in 11 regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il mese di agosto si licenzia con la piogge e il maltempo distribuito lungo tutta la Penisola, con alcune regioni interessate da fenomeni segnalati come "pericolosi". Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio temporali e rovesci in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Per 4 Regioni (Abruzzo, Lazio, Molise e Toscana) l'allerta prevede anche il rischio idrogeologico. - (PRIMAPRESS)