Meteo: il clima estremo che piega le città. La mappa dei rischi di Legambiente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Toscana e Liguria devastate dagli effetti del maltempo ma non è fuori neanche il resto dell'Italia. Da gennaio a luglio 2022 si sono registrati nel nostro Paese 132 eventi climatici estremi nel conto che ha fatto Legambiente con la mappa del rischio climatico, nell'ambito dell'Osservatorio Cittàclima ma che in fondo richiamano i dati dell'Ispra. Ma si tratta comunque di un dato che mostra una progressione negli ultimi 12 anni: dal 2010 a luglio 2022 si sono verificati 1318 eventi e- stremi.Gli impatti più rilevanti in 710 comuni italiani. - (PRIMAPRESS)