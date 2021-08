Meeting di Rimini, Mattarella ribadisce il senso di responsabilità vaccinandosi. La presenza di Enit

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Si è aperta oggi 20 agosto, alla presenza del presidente della Repubblica, sergio Mattarella, la 42a edizione del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. "Un io consapevole” per costruire un più stabile e solidale equilibrio “del noi, anche per l'Europa. Contro ogni grettezza, contro mortificanti ottusità miste a ipocrisia che si manifestano anche in questi giorni”. È una sintesi del discorso con cui il Presidente della Repubblica ha aperto il meeting. "Vaccinarsi è un dovere". Un nuovo appello agli italiani è uno dei passaggi del discorso di Mattarella in collegamento dal Quirinale. "La pandemia ci ha dimostrato quanto bisogno ci sia di responsabilità. Nell’azione dei governi, nei tessuti produttivi , ma anche in ciascuno di noi. Uno strumento per difenderci e tutelare i più deboli, come ha detto Papa Francesco”. Lo dice il Presidente della Repubblica collegato da remoto all'inaugurazione dell'appuntamentoi di CL.All'evento ha preso parte anche l'Enit allo scopo di valorizzare il proprio patrimonio culturale, censito e catalogato a partire dal 2019.Giorgio Palmucci "E’ un laboratorio in fermento quello a cui ci chiama il momento storico, aperto a rielaborazioni della visione del turismo. L'interesse per i viaggi guidati dall'esperienza e dalla sostenibilità è sempre in aumento. I viaggiatori si assumono maggiori responsabilità scegliendo di evitare i luoghi sovraffollati e dirigendosi verso destinazioni meno conosciute, piccole e grandi città, dove possono lasciare il segno in senso positivo" dichiara il Presidente Enit Giorgio Palmucci. - (PRIMAPRESS)