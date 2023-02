Massa Lubrense: ricerche in corso per trovare un bimbo di 3 anni scomparso a Nerano

(PRIMAPRESS) - MASSA LUBRENSE (NAPOLI) - Scomparso un bimbo di 3 anni a Nerano. Intorno alle 9 di questa mattina, a Nerano, frazione di Massa Lubrense si è smarrito un bambino di tre anni. Gennaro, biondo, indossava un pigiamino azzurro, calzini e non aveva le scarpe quando è scomparso nei pressi di via Amerigo Vespucci, angolo incrocio Villaggio Sirenuse. Sono in corso le ricerche con fotografie consegnate anche alla cittadinanza e numeri utili per contattare le forze dell'ordine. - (PRIMAPRESS)