Mantova: morto suicida il medico del “plasma iperimmune” Giuseppe De Donno

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - Si è suicidato l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, che per primo lo scorso anno aveva testato una controversa terapia per curare i malati di Covid con trasfusioni di plasma "iperimmune" da sangue di altri contagiati, opportunamente trattato. De Donno, 54 anni, si era dimesso dall' ospedale mantovano ai primi di giugno per cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano. - (PRIMAPRESS)