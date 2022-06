Mafia, sequestrati beni all'imprenditore palermitano Salvatore Vetrano (51) vicino a Puccio e Riina

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La Dia ha confiscato definitivamente beni per 20 mln di euro a Salvatore Vetrano, imprenditore 51enne di Palermo attivo nel settore dei surgelati. Vetrano è ritenuto dagli inquirenti vicino ai mafiosi Gianfranco Puccio e Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss capomafia Totò Riina. Per gli investigatori realizzò la sua fortuna con l'appoggio di "cosa nostra" in cambio di soldi e assunzioni. Confiscati 13 immobili, 2 barche, conti correnti,investimenti assicurativi, rapporti finanziari e depositi di risparmio. - (PRIMAPRESS)