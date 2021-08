M5S, l'investitura di Conte atteso al programma di fine anno per il nuovo corso del movimento

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’investitura di Giuseppe Conte a nuovo leader del M5S con il 92% di voti sulla piattaforma del movimento (si tratta di 62 mila voti) segna, secondo le dichiarazioni di alcuni deputati e senatori del movimento, un nuovo corso che inizierà da un programma che verrà elaborato entro fine anno come ha dichiarato lo stesso ex premier. Non userò "a fini personali l'investitura ricevuta…..Ci faremo sentire ai tavoli, sui contenuti concreti, non con slogan e dichiarazioni….. Vogliamo cooperare in modo franco e costruttivo col governo". "Se i cittadini vogliono che la riforma Cartabia cambi, in caso di esiti insperati prima della fine del regime transitorio, ovvero del 2024, non dovranno che votarci in massa: ho preso il solenne impegno che non consentiremo impunità", ha dichiarato Conte. - (PRIMAPRESS)