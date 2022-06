Lecce: è caccia all’uomo che ha ucciso la moglie a Novoli. In corso anche le ricerche con elicottero

(PRIMAPRESS) - LECCE - È caccia all'uomo nel Salento per un dpfenminicidio. Ha ucciso la moglie di 38 anni con una coltellata e poi si è dileguato a bordo della sua automobile.Il femminicidio è avvenuto in un'abitazione di Novoli, in provincia di Lecce. Secondo le prime informazioni, al momento del delitto non erano presenti i figli della cop- pia, che erano stati portati dal padre a casa della nonna. L'uomo, anche lui 38enne, è ora ricer- cato dai carabinieri del comando provinciate di Lecce anche con l'ausilio di un elicottero. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio. - (PRIMAPRESS)