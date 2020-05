L'Hotel Romeo di Napoli è la prima struttura alberghiera Covid-free

Il dottor Antonio Novissimo a bordo del camper dell'Hotel Romeo di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L'Hotel Romeo di Napoli è la prima struttura alberghiera in Italia totalmente Covid-free. Da oggi, infatti, tutti coloro che accederanno saranno sottoposti, da personale infermieristico specializzato, al test sierologico per capire se si è venuti in contatto o meno col virus. Una volta ottenuto il risultato negativo, gli ospiti potranno finalmente godere di tutti gli ambienti dell’hotel in totale tranquillità e sicurezza. I test sono totalmente a carico dell’albergo che fornirà ai suoi ospiti anche un safe kit contenente mascherina, guanti e gel igienizzante. Inoltre il personale dell’albergo sanificherà tutti i bagagli degli ospiti e le autovetture lasciate in consegna.

Gli ospiti dell'Hotel Romeo, quelli che usufruiranno delle camere ma anche coloro che vorranno cenare al ristorante stellato Il Comandante, così come chi vorrà accedere ai trattamenti del centro benessere, prima di avere libero accesso alla struttura dovranno sottoporsi al test sierologico. Questo viene effettuato dal personale specializzato della Check-up del dottor Antonio Novissimo all’interno di un camper posto all’esterno della struttura. Al risultato negativo, che si ha nel giro di qualche minuto, gli ospiti potranno avere libero accesso in albergo e godere di tutte le aree messe a disposizione in totale sicurezza. Infatti anche il personale è sottoposto a test sierologico ogni due settimane oltre, naturalmente, la disposizione di rilevazione della temperatura secondo le ordinanze vigenti. Inoltre i bagagli vengono sanificati all’ingresso così come le vetture che verranno lasciate in custodia.

La sicurezza per l’albergo, realizzato dall’imprenditore napoletano Alfredo Romeo, è fondamentale, e ancor di più in questo momento storico. La struttura garantisce un ambiente iper-protetto con la sanificazione degli ambienti chiusi ogni 24 ore, così come quella del sistema di areazione con nebulizzatori. Inoltre tendaggi e divani saranno sanificati con vapore secco saturo, così come tutti gli spazi comuni come il ristorante, il centro benessere, la palestra, gli spogliatoi e i servizi igienici ogni due ore. - (PRIMAPRESS)