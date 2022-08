Israele: l’esercito della Stella di David ha annunciato di aver neutralizzato 20 jiadisti in Cisgiordania

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Dopo i missili su Gaza di questa notte, Israele teme tensioni a Gerusalemme per le celebrazioni della festività ebraica Tisha Beav ma anche per il colpo messo a segno contro la Jihad palestinese in cui sarebbe stato eliminato un terzo alto comandante dell'organizzazione terroristica. L'esercito israeliano ha anche annunciato di aver "neutralizzato" una ventina di militanti nella notte in Cisgiordania. - (PRIMAPRESS)