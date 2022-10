Iran: un report di Amnesty International parla di 82 morti durante le proteste per la morte di Masha Amini

(PRIMAPRESS) - IRAN - Sono state uccise almeno 82 persone nella repressione delle rivolte, seguite alla morte di Masha Amini, la giovane arrestata e picchiata perché non in- dossava il velo in modo corretto. E' il bilancio fornito da Amnesty International. Il 30 settembre, almeno 66 beluci (minorenni compresi) sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nella provincia dello Zahedan e in quelle del Sistan e Belucistan. Altre 16 persone sono state uccise nei giorni successivi. In questo scenario resta l'attesa per gli sviluppi sull'arresto della 30enne romana Alessia Piperno e di cui si sta occupando la Farnesina. - (PRIMAPRESS)