Informazione: le news della Capitale arrivano sugli schermi del Terminal3 di Aeroporti di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA – L'informazione di Roma Capitale arriva sugli schermi dell'aeroporto di Fiumicino. Nei 2 ledwall presenti all’uscita dei passeggeri al terminal T3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci verranno trasmessi i Tg Roma Informa per promuovere gli sppuntamenti nella Capitale. Con il protocollo di intesa tra Roma Capitale e Aeroporti di Roma sottoscritto dalla Sindaca Virginia Raggi e l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, si completa il piano di comunicaione Roma Informa, già presente nelle principali stazioni e sui treni delle linee metro di Roma. Grazie al protocollo di intesa firmato oggi si estende la promozione delle attività di informazione e di comunicazione esterna anche a tutti i cittadini e i turisti che transitano o fanno scalo all'aeroporto di Fiumicino. “È un’iniziativa pensata proprio per chi arriva nella nostra città. Questo progetto, è nato per informare i cittadini sulle principali attività promosse da Roma Capitale" ha detto la Sindaca Raggi. - (PRIMAPRESS)