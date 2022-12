Incontro Governo-Sindacati: oggi (12,15) Meloni incontra le sigle Cgil, CISL e UIL

(PRIMAPRESS) - ROMA - La premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi alle 12.15 le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl per un nuovo confronto sulla manovra economica. Alla riunione saranno presenti anche i ministri economici. Per Cgil e Uil, che hanno proclamato lo sciopero generale e una manifestazione il prossimo 16 dicembre, la finanziaria è "iniqua e ingiusta", poiché non tiene conto delle esigenze del Paese, dei lavoratori e dei pensionati avevano commentai con diversi toni le tre sigle sindacali tant'è che la Cisl ha dichiarato che non prenderà a parte allo sciopero nazionale. Le posizioni di Meloni sulla manovra sono di una manovra "ben fatta e seria", ma questa convocazione in mattinata potrebbe riservare qualche sorpresa anche se appare escluso che Cgil e UIL potranno tornare sui loro passi per annullare lo sciopero generale. - (PRIMAPRESS)