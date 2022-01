Incidente Goggia: oggi l'inizio della fisioterapia. L'obiettivo è essere in pista per Pechino 2022

(PRIMAPRESS) - MILANO - Comincerà già da questa mattina il programma di riabilitazione per Sofia Goggia dopo il brutto incidente di ieri nella Coppa del Mondo di SuperG a Cortina. L'atleta azzurra ha riportato un trauma distorsivo al legamento crociato e una piccola frattura al perone della gamba sinistra. Stessa gamba dove era stata già operata ad un ginocchio. Sofia dopo la diagnosi di ieri alla Clinica Madonnina di Milano, ha allontanato l'idea di una nuova operazione per tentare di rimettersi in forma per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il professore Andrea Panzeri, responsabile medico della Fisi non boccia le intenzioni dell'atleta bergamasca: "La speranza olimpica va tenuta aperta. Il trauma è importante, il ginocchio operato ne ha risentito, e i giorni sono pochissimi, ci attacchiamo alle speranze e alla forza di Sofia, ai recuperi che è abituata a fare: domattina (oggi ndr) inizia la riabilitazione. Niente è precluso al 100%". - (PRIMAPRESS)