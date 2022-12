Il cordoglio del ministro Crosetto (Difesa) per la scomparsa del capitano Altruda a bordo dell'Eurofighter

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' cordoglio in tutti gli organismi della Difesa per l'Eurofighter precipitato al largo di Trapani.

Questa mattina il ministro Crosetto ha espresso il profondo dolore sulla morte del capitano Altruda, "Il ministero della Difesa e il ministro Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda dell'Aeronautica Militare tragicamente scomparso nell'incidente aereo occorso nei pressi di Trapani". Si legge in un comunicato della Difesa aggiungendo: "la scomparsa del Capitano Altruda rappresenta un profondo dolore per la grande famiglia della Difesa che perde un fedele servitore dello Stato".

In queste ore sono scattate le indagini per stabilire delle cause dell'incidente.

L'Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica, di stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi stava facendo rientro alla base, quando è precipitato a cinque miglia dalla base: il pilota, Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, ha perso la vita, e il suo corpo è stato recuperato dopo ore di ricerche. Il velivolo, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all'aeroporto quando il contatto con la torre di controllo si è interrotto. - (PRIMAPRESS)