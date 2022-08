Gli 80 anni di Caetano Veloso, icona culturale della canzone brasiliana d’autore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il cantante e compositore Caetano Veloso festeggia oggi il suo 80° compleanno. I suoi brani come Sozinho o Cucurrucucú Paloma sono stati la colonna sonora per alcune generazioni è ancora oggi riecheggiano nelle feste di under 30 senza mostrare il segno del tempo perché trasformatasi in una icona culturale. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso è nato a Santo Amaro il 7 agosto 1942, la sua carriera si estende ad arco tra le tante epoche e gusti diversi della storia brasiliana. Veloso non solo è un grande cantante ma è anche una fonte di ispirazione, un'icona ma anche un uomo d'affari di successo. - (PRIMAPRESS)