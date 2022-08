Gas: il prezzo al Dutch TTF vola a 327 euro. Gusmeroli (Lega): “Interventi-delega ai Comuni nel breve per fotovoltaico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel pomeriggio il prezzo alla borsa del Dutch TTF Gas Futures è salito a 327 euro per megawattora. Un'impennata che sta condizionando le priorità degli affari correnti di cui si dovrà occupare Draghi con le decisioni di urgenza da prendere nel prossimo Consiglio dei Ministri ma ha fatto irruzione anche nei contenuti nelle campagne elettorali dei partiti che anche in questa emergenza non hanno trovato un punto di convergenza. Calenda di Azione aveva chiesto un tavolo tra i leader dei partiti per provare ad avvicinare le diverse posizioni. Ma l'invito non ha trovato nessun riscontro e nei distingui ci sono anche le obiezioni sui tempi di intervento. "La questione del prezzo del gas si risolve con tre azioni nel breve, medio e lungo termine. Nell’immediato bisogna intervenire con un provvedimento governativo a sostegno delle imprese energivore e i Comuni possono essere delegati per sostenere l’impatto sulle famiglie più fragili, bisogna liberalizzare il fotovoltaico su alberghi, condomini e scuole e fare le comunità energetiche” A sostenerlo è Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e vicesindaco di Arona, intervistato nel pomeriggio a Sky& Tg24 mentre si assisteva al picco del prezzo del gas al Dutch TTF. "Nel medio termine, ma molto breve - ha proseguito Gusmeroli - i pannelli solari collocati sulle infrastrutture scolastiche diventano una risorsa per cooperative di accumulo energetico con notevole risparmio per le comunità di territorio. Il vero medio termine - aggiunge Gusmeroli - è quello della decisione definitiva sui rigassificatori, termovalorizzatori per bruciare i rifiuti che avanzano dopo una intensa raccolta differenziata e infine il nucleare di nuovissima generazione che impiegherà il tempo necessario anche a lungo termine ma avremo pensato alle future generazioni”. - (PRIMAPRESS)