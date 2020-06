Festa della Repubblica: Mattarella e Conte all'Altare della Patria mentre le Frecce Tricolori sorvolano la capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una Festa della Repubblica celebrata dinanzi all'Altare della Patria che assume diversi significati dopo l’emergenza sanitaria da pandemia vissuta dal nostro paese. Oggi 2 giugno, il presidente Mattarella, accompagnato dal premier Conte, ha depositato una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto. In piazza Venezia anche i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati. Poi il tradizionale passaggio delle Frecce tricolori, particolarmente lungo per questo 2 giugno, senza la tradizionale parata militare lungo i Fori. Tre passaggi delle Frecce su Roma, l'ultimo anche sul Quirinale lasciando la scia tricolore come un arcobaleno di speranza per un’Italia pronta al riscatto. - (PRIMAPRESS)