Elezioni midterm: in Florida riconfermato il repubblicano Italo-americano Ron De Santis possibile candidato alla Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - Le elezioni di midterm in Florida hanno riconfermato la rielezione del governatore repubblicano italo-americano Ron De Santis. E' la proiezione di vari media Usa. De Santis è tra i possibili candidati per la Casa Bianca e sarebbe il princi- pale rivale di Donald Trump se anche il tycoon scendesse in campo, come ha la- sciato intendere per le primarie. La repubblicana Katie Britt è diventata la prima donna ad essere eletta al Senato in Alabama,un traguardo storico per lo stato del sud. - (PRIMAPRESS)