Cuneo: mortale incidente a Castelmagno per 5 giovani usciti fuoristrada con l'auto. Il conducente aveva 24 anni

CUNEO - Incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie in prossimità del rifugio Maraman,lungo la strada per monte Crocette, un'auto è uscita di strada, per cause che sono in corso di accertamento. Tutte morte le 5 persone a bordo. Con il conducente di 24 anni sono morti altri 4 giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni. Quattro i feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani.