Covid: i dati di oggi 6 novembre continuano a salire con 37.809 positivi e 446 decessi. La Campania vicina al Piemonte ma in zona "gialla"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche il bollettino di oggi del ministero della Salute, vede un risalita della curva del contagio con 37.809 nuovi casi nelle ultime 24 ore (34.505 ieri). Ma è record di tamponi, 234.000. Sono i dati del ministero della Salute. Il rapporto positivi/tamponi sale al 16,14%, contro il 15,69% precedente. Resta alto il numero dei decessi, 446(ieri 445), portando il totale delle vittime a 40.638. I ricoveri in terapia intensiva sono 2.515,124 in più di ieri In Lombardia sono 9.934 i nuovi casi, 4.878 in Piemonte, 4.508 in Campania. La Campania pur essendo molto vicina al Piemonte (zona rossa), tuttavia è inserita nella “zona gialla”. E sono proprio queste differenze a creare confusione nei cittadini. - (PRIMAPRESS)