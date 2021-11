Covid Germania: superati 100 mila decessi, 351 in 24 ore. Ospedali già saturi in terapia intensiva

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il bilancio totale dei morti di Covid19 in Germania supera quota 100.000, mentre le infezioni raggiungono il livello record e le unità di terapia intensiva si riempiono. Record anche per l'incidenza settimanale, a 419,7. Nelle 24 ore sono stati accertati 75.961 nuovi casi di contagio e 351 vittime. Una vera e propria sfida immediata per il nuovo governo di coalizione guidato dal cancelliere in pectore,Olaf Scholz. - (PRIMAPRESS)