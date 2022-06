Covid-19: continuano a salire i contagi (94.165) e il tasso di positività è al 26,36%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continuano a salire i contagi: oggi sono 94.165, secondo i dati ISS. Sono stati processati 357.210 tamponi (717.400 ieri), il tasso di positività oggi schizza al 26,36% rispetto all'11,6% di ieri ma che probabilmente era frutto di dati non completi. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari (+219), mentre in terapia intensiva entrano altri 11 pazienti. - (PRIMAPRESS)