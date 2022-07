Covid-19: aumento del 50% dei nuovi casi (84.700). Ospedalizzazioni +205 e +11 terapie intensive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 84.700 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 86.334 di venerdì, ma soprattutto i 56.386 di sabato scorso,un aumento su base settimanale del 50%. I tamponi processati sono 325.588 (316.040 precedenti) con un tasso di positività che scende dal 27,3% al 26%. I decessi sono 63 (-9), 168.488 le vittime da inizio epidemia. In aumento le ospedalizzazioni: 205 in più i ricoveri ordinari e 11 in più le terapie intensive con 40 ingressi del giorno. - (PRIMAPRESS)