Coronavirus: pronto il nuovo Dpcm con le misure per non abbassare la guardia. Certo il distanziamento su treni e aerei

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo Decreto del presidente del consiglio (Dpcm) per il contenimento della diffusione del coronavirus, potrebbe essere presentato già domani dal premier Conte per poi entrare in vigore, con le nuove misure, da lunedì 10 agosto. Nell’ultima bozza circolata del provvedimento viene confermato l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti. Potrebbero riprendere i viaggi sulle navi da crociera, sollecitati da tempo per risollevare il turismo italiano anche se il caso di Costa Crociere con due navi ferme a Civitavecchia per alcuni membri degli equipaggi risultati positivi al virus, crea ancora uno stato di tensione nel via libera definitivo. Sono da rivedere, invece, le misure di sicurezza su treni per cui il ministro Speranza aveva ripristinato il distanziamento tra le ira di Italo sopratutto che aveva tagliato 8 corse sulle sue tratte. Il provvedimento dovrà interessare anche i pullman e gli aerei. Riguardo a fiere e convegni Conte non si sbilancia nonostante la pressione dell’Aefi. Ma qualche possibile riapertura potrebbe esserci. Nessun via libera, invece, alle discoteche. Per tornare a ballare è ancora troppo presto. Nel nuovo DPCM resta invariato l’obbligo di indossare la mascherina protettiva al chiuso e all’aperto ovunque non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano le sanzioni che possono raggiungere i 400 euro. - (PRIMAPRESS)