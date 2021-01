Coronavirus: oggi 18 gennaio, scende la curva dei contagi a 8.824 nuovi positivi ma con 50 mila tamponi in meno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 8.824 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore in cui si sono registrati anche 377 decessi ma il numero uguale a quello di ieri fa pensare ad un possibile errore nella trascrizione dei dati. Il giorno precedente, secondo le comparazioni del ministero della Salute, i contagi sarebbero stati 12.415. Sono 158.674 i test processati (molecolari e antigenici),oltre 50mila in meno Il tasso di positività è al 5,6%, -0,3% Tornano a crescere ricoveri (+127) e le terapie intensive (+41) con 142 nuovi ingressi. 14.763 nuovi guariti,-6.316 attualmente positivi. In Sicilia 1.278 nuovi casi, Lombardia +1.189, in Emilia Romagna +1153. - (PRIMAPRESS)