Conflitto M.O, Netanyahu pronto al "cessate il fuoco" ma pone il vincolo unilaterale per Hamas

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Nella riunione del Gabinetto di sicurezza israeliano potrebbe essere votato un possibile cessate il fuoco. Ma la richiesta espressa dal governo di Tel Aviv è di un'azione unilaterale da parte di Gaza. Se così fosse la tregua povrebbe entrare in vigore entro le prossime 24 ore. Secondo il giornale libanese Al Akhbar, Hamas accetterebbe il cessate il fuoco, ma solo se vincolante per le due parti e non unilaterale come vorrebbe il premier israeliano Netanyahu. L'Egitto avrebbe garangtito che con la tregua si fermerebbe il lancio di razzi da Gaza su Israele. - (PRIMAPRESS)