Camorra, Maresca (Magistrato) "L'arresto di Maria Licciardi, scritta una pagina di legalità"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - «Complimenti ai Carabinieri del Ros per l'operazione che ha portato all'arresto di Maria Licciardi, boss del clan della Masseria Cardone e considerata figura di spicco dell'Alleanza di Secondigliano. Oggi è stata scritta un'altra bella pagina di legalità per Napoli e per il nostro Paese. È la dimostrazione che le mafie possono e devono essere sconfitte». Scrive così sulla sua pagina Facebook il magistrato Catello Maresca, ora candidato alle prossime elezioni amministrative di ottobre a sindaco di Napoli nelle fila del centrodestra. Maresca per anni è stato impegnato nella lotta alle mafie.

Maria Licciardi, ritenuta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli capo del clan Licciardi e figura di vertice del cartello Alleanza di Secondigliano, è stata arrestata nell'aeroporto di Ciampino dai carabinieri del Ros. Stava per partire per la Spagna. E proprio la destinazione di questa partenza interrotta servirà a ricostruire anche eventuali relazioni con cartelli spagnoli. La sorella di Gennaro Licciardi, fondatore dell'organizzazione criminale, deve rispondere di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione di denaro di provenienza illecita e turbativa d'asta. Tutti reati aggravati dalle finalità mafiose. - (PRIMAPRESS)