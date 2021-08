Camorra: arrestato a Barcellona il latitante Gennaro Esposito segmento le tracce della compagna

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Arrestato a Barcellona Gennaro Esposito, elemento di spicco del clan Mazzarella. Il 34enne napoletano era ricercato per i resti di estorisione aggravata dalle finalità mafiose e associazione per delinquere di stampo mafioso. Su indicazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, è stato catturato a Barcellona. Era insieme alla compagna, che lo aveva appena raggiunto. E' ora in carcere in attesa di essere estradate. E' stato individuato grazie a una complessa indagine di Procura e Dda, - (PRIMAPRESS)