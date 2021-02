Bonomi (Confindustria): “Abbiamo scritto a Draghi per fabbriche aperto pronte ad immunizzare i dipendenti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siamo pronti ad aprire le fabbriche per immunizzare dipendenti e famiglie". Lo ha detto Bonomi, il presidente di Confindustria in una intervista, aggiungendo di aver inviato la proposta al governo" sicuro che "Draghi saprà ascoltarci". Bonomi affronta anche il nodo licenziamenti: "Il discorso non deve essere se fare o meno i licenziamenti ma come riformare le tutele per il lavoro che oggi si trasforma".Sul fronte delle tasse "l'Irap deve essere tolta" perchè "fa pagare le tasse sugli interessi passivi alle aziende anche in periodi di crisi". - (PRIMAPRESS)