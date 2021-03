Bielorussia: la leader dell'opposizione Tikhanovskaya indagata per terrorismo. La replica: "Accuse assurde"

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - In Bielorussia,avviata una indagine per "terrorismo"contro la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya e altri dissidenti accusati di voler piazzare esplosivi e preparare attacchi incendiari a Minsk e in altre città. La portavoce di Tikhanovskaya ha definito "assurde" le nuove accuse. La leader, costretta a lasciare il Paese dopo aver sfidato alle presidenziali Alexsander Lukashenko, era già stata recentemente accusata di"crimini contro il funzionamento delle istituzioni, la pubblica sicurezza e lo Stato". - (PRIMAPRESS)